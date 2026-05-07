Il 9 maggio ad Accettura si svolgeranno visite oncologiche gratuite dedicate alle donne. I medici specialisti che effettueranno gli screening arriveranno nel centro cittadino, dove sarà allestito un punto di accesso in via Lacovara. Per partecipare, le donne interessate potranno recarsi direttamente sul posto, senza prenotazione anticipata, e sottoporsi alle visite. L’iniziativa mira a promuovere controlli di prevenzione tra le donne della zona.

? Cosa scoprirai Chi sono i medici specialistici che verranno ad Accettura?. Come funzionerà l'accesso gratuito per le visite in Via Lacovara?. Perché il premio del Prof. Buonomo si trasforma in salute territoriale?. Quali servizi diagnostici saranno inclusi nella giornata di prevenzione?.? In Breve Team medico include Dott. Marco Materazzo e Dott.ssa Maria Talamo.. Evento si svolge sabato 9 maggio 2026 dalle ore 10:00 alle 18:00.. Accesso principale stabilito presso la sede in Via Lacovara ad Accettura.. Iniziativa promossa da Associazione Mondi Lucani APS e Associazione Benessere Donna.. Sabato 9 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, il Comune di Accettura aprirà le porte per una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno con visite specialistiche e accertamenti ecografici gratuiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Accettura: visite oncologiche gratuite per le donne il 9 maggio

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