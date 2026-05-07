A scuola come a Montecitorio | la simulazione parlamentare dell’Ites Valturio

Nella mattinata del 4 maggio si è conclusa la quarta edizione della simulazione parlamentare organizzata dall’Ites Valturio di Rimini. L’iniziativa, rivolta alle classi del secondo anno e a una classe quinta dell’indirizzo Sia, si è svolta presso l’istituto tecnico e ha coinvolto studenti che si preparano alla maturità. L’attività rappresenta un momento di confronto tra le esercitazioni scolastiche e le modalità di lavoro del Parlamento.

Si è conclusa nella mattinata del 4 maggio la quarta legislatura all’Ites “R. Valturio” di Rimini. È al suo quarto anno l’iniziativa didattica eccezionale proposta dal’Istituto Tecnico riminese alle classi del secondo anno e ad una classe quinta, indirizzo Sia, alla vigilia della propria maturità.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Jesi celebra l’Europa: simulazione parlamentare e nuove stelle nel parco? Cosa scoprirai Chi sono i due attivisti che riceveranno una stella nel parco? Come parteciperanno gli studenti alle decisioni del Parlamento... MICHELE INZAGHI: LA SUA RICERCA DEL “SORRISO MAGNETICO” PRESENTATA A MONTECITORIO: E’ LUI L’AMBASCIATORE DELL’INNOVAZIONE DIGITALE AL SERVIZIO DELL’ODONTOIATRIAEsiste una frontiera dell’odontoiatria estetica che pochi conoscono, ma che sta silenziosamente cambiando il modo in cui le persone si avvicinano... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Studenti 'onorevoli' per un giorno: così l'aula magna della scuola riminese si trasforma in Parlamento; La Campanella 2026: il Liceo Lemaître è la prima scuola finalista. L’ITES R Valturio si trasforma in Palazzo Montecitorio e Palazzo MadamaCiak! Si gira! Al Valturio va in scena Il Parlamento. Ma non è un set cinematografico. Nella mattinata di lunedì 4 maggio al Valturio, in cui il Diritto è materia di indirizzo fin dal primo anno, ... msn.com