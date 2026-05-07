A Pozzuoli 50 patenti ritirate in 15 giorni Il motivo è sempre lo stesso | cellulare alla guida

A Pozzuoli, nella provincia di Napoli, la Polizia Municipale ha ritirato 50 patenti di guida in 15 giorni. La motivazione principale è stata l'uso del cellulare durante la guida, che ha portato all'intervento degli agenti in numerosi casi. Le operazioni sono state concentrate nel breve periodo, con controlli mirati sulle strade della zona. Nessun dettaglio è stato fornito sui singoli episodi o sulle persone coinvolte.

La Polizia Municipale di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, ha ritirato 50 patenti di guida in due settimane. Sanzionati anche parcheggiatori abusivi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cinque patenti ritirate in un solo giorno: raffica di sanzioni per il cellulare alla guidaLa Polizia Locale del Comune di Gatteo ha condotto nella giornata di ieri, lunedì, un servizio straordinario di controllo della circolazione stradale... Ubriachi alla guida o attaccati al cellulare, multe e patenti ritirate in Alto TevereI Carabinieri di Città di Castello hanno effettuato un vasto servizio di controllo nel territorio comunale di Città di Castello, San Giustino e... Aggiornamenti e dibattiti A Pozzuoli 50 patenti ritirate in 15 giorni. Il motivo è sempre lo stesso: cellulare alla guidaLa Polizia Municipale di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, ha ritirato 50 patenti di guida in due settimane ... fanpage.it Cellulare in mano durante la guida: a Pozzuoli ritirate 50 patentiPOZZUOLI – Un bilancio che fa riflettere e che testimonia un’offensiva senza precedenti quella messa in campo dalla Polizia Municipale nelle ultime due settimane. I caschi bianchi, guidati dal Comanda ... cronacaflegrea.it