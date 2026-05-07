Il 9 e 10 maggio, ChorusLife ospiterà l’evento «Bolle - Sparkling Wine Experience», dedicato alle bollicine. Durante le due giornate saranno presentate più di 60 etichette provenienti da Italia e altri paesi. L’evento offrirà ai partecipanti la possibilità di assaggiare diverse tipologie di spumanti e champagne, in un’occasione di confronto e scoperta nel mondo delle bevande frizzanti.

LA MANIFESTAZIONE. Il 9 e 10 maggio ChorusLife ospita «Bolle - Sparkling Wine Experience», evento dedicato al mondo delle bollicine con oltre 60 etichette italiane e internazionali in degustazione. Due giorni tra produttori, incontri di approfondimento, food e intrattenimento nel cuore dello smart district bergamasco. Due giornate dedicate alle migliori bollicine italiane e internazionali nel cuore di ChorusLife. Venerdì 9 e sabato 10 maggio lo smart district bergamasco ospiterà «Bolle - Sparkling Wine Experience», manifestazione dedicata al mondo degli spumanti e dei vini sparkling. Tra le cantine presenti figurano nomi prestigiosi come Champagne B.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A ChorusLife arriva «Bolle - Sparkling Wine Experience»: due giorni di degustazioni

Notizie correlate

A ChorusLife arriva “Bolle – Sparkling Wine Experience”: due giorni tra oltre 60 etichette, produttori e degustazioniIl 9 e 10 maggio ChorusLife ospita “Bolle – Sparkling Wine Experience”, evento dedicato al mondo delle bollicine che porterà nel cuore dello smart...

Leggi anche: Buy Wine: vino e mercati esteri. In due giorni ventimila degustazioni

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: A ChorusLife arriva Bolle - Sparkling Wine Experience: due giorni di degustazioni; A ChorusLife arriva Bolle - Sparkling Wine Experience: due giorni tra oltre 60 etichette, produttori e degustazioni; ChorusLife brinda con Bolle: due giorni tra vini e degustazioni; Feste e sagre in Bergamasca: gli appuntamenti dal 8 al 10 maggio 2026.

A ChorusLife arriva «Bolle - Sparkling Wine Experience»: due giorni di degustazioniIl 9 e 10 maggio ChorusLife ospita «Bolle - Sparkling Wine Experience», evento dedicato al mondo delle bollicine con oltre 60 etichette italiane e internazionali in degustazione. Due giorni tra produt ... ecodibergamo.it

A ChorusLife arriva Bolle – Sparkling Wine Experience: due giorni tra oltre 60 etichette, produttori e degustazioniLa manifestazione riunisce oltre 20 produttori e più di 60 etichette, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare stili, territori e metodi di produzione ... bergamonews.it

Wine Tasting | Italian Sparkling Wines In Aid Of Charity! Fabio Spiteri! - facebook.com facebook