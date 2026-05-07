??????? ??????? ? ??????? ?????????? ? Verde Casino ?? ????????

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Un nuovo casinò verde ha aperto di recente, secondo quanto riferiscono le fonti. La struttura si trova in una località non specificata e si dedica a giochi e intrattenimento. La notizia è stata confermata da un rappresentante dell’ente incaricato, che ha fornito dettagli sulle attività e sulle normative rispettate. Sono ancora in corso verifiche ufficiali da parte delle autorità competenti.
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