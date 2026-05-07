???????????? ????????????? ??? Rich Royal Casino ??????????? ??? ?????? Power User

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Da internews24.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un utente di nome Calabro ha segnalato problemi con l'accesso al sito di Rich Royal Casino, un casinò online. La comunicazione indica difficoltà nel collegarsi alla piattaforma e menziona un ruolo di utente avanzato chiamato Power User. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o motivazioni riguardo alla situazione.

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