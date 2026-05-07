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Da internews24.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di utenti ha presentato una denuncia contro AllySpin Casino, un casinò online, sostenendo di aver subito problemi legati a pagamenti e servizi. La questione riguarda presunte irregolarità nelle transazioni e nel supporto clienti, che hanno portato a richieste di chiarimenti e risarcimenti. La vicenda è attualmente al centro di un'indagine giudiziaria, mentre l'azienda coinvolta non ha ancora rilasciato commenti ufficiali.

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