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Un gruppo di utenti ha presentato una denuncia contro AllySpin Casino, un casinò online, sostenendo di aver subito problemi legati a pagamenti e servizi. La questione riguarda presunte irregolarità nelle transazioni e nel supporto clienti, che hanno portato a richieste di chiarimenti e risarcimenti. La vicenda è attualmente al centro di un'indagine giudiziaria, mentre l'azienda coinvolta non ha ancora rilasciato commenti ufficiali.