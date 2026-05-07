??? ????????????? ?? ??????????? | ?? ?????? ??? ??? Slotoro Casino ???? ??????

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Un casinò online è stato coinvolto in un procedimento legale riguardante pratiche di pubblicità ingannevole e violazioni delle norme di gioco. La causa è stata avviata da un ente di regolamentazione che ha contestato l’uso di strategie promozionali non conformi alle leggi vigenti. Secondo le autorità, l’azienda avrebbe omesso di fornire informazioni chiare sui rischi e le condizioni delle offerte. La disputa è ora al centro di un procedimento giudiziario.