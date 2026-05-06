Vette venete | 1354 soccorsi nel 2025 tra escursionisti impreparati

Nel 2025 nelle Vette venete sono stati effettuati 1.354 interventi di soccorso a escursionisti che si sono persi o hanno avuto problemi durante le escursioni. Dai dati emerge che il 96% di queste persone non possiede una copertura assicurativa per le attività all'aperto. I soccorritori utilizzano droni, elicotteri e tecniche di ricerca sul terreno per localizzare e raggiungere chi si trova in difficoltà sui sentieri.

? Cosa scoprirai Perché il 96% degli escursionisti soccorsi non ha una copertura assicurativa?. Come fanno i soccorritori a raggiungere chi si perde nei sentieri?. Cosa accade quando un escursionista chiede aiuto pur essendo illeso?. Chi finanzia le squadre che operano nei territori più impervi?.? In Breve Il 52,1% delle chiamate riguarda escursionisti con scarsa preparazione fisica o tecnica.. Il 96% dei soccorsi coinvolge persone senza assicurazione CAI o coperture private.. Il 41,37% degli interventi riguarda persone coinvolte senza ferite o lesioni fisiche.. Le squadre a terra gestiscono tra il 55% e il 60% delle operazioni totali.. Nel 2025 il Soccorso Alpino ha gestito ben 1199 interventi per soccorrere 1354 persone tra le vette venete, confermando un aumento costante della frequentazione delle montagne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vette venete: 1354 soccorsi nel 2025 tra escursionisti impreparati Notizie correlate Domenica di corse tra vette e boschi: due soccorsi urgenti a Canzo? Cosa sapere Due soccorsi alpini a Canzo tra ferrata dei Corni e Abbazia San Pietro il 26 aprile. Trentino, 1.553 soccorsi in montagna: l’allarme tra escursionisti e MTBIl bilancio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino relativo all’anno 2025 delinea un quadro di estrema intensità operativa, con un totale di 1.