Usa | Papa Leone se qualcuno mi critica lo faccia con verita’

Papa Leone ha dichiarato che la missione della Chiesa consiste nell’annunciare il Vangelo e predicare la pace. Ha aggiunto che, se qualcuno desidera criticare il suo operato, dovrebbe farlo basandosi sulla verità. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto in cui ha sottolineato l’importanza di un confronto sincero e onesto, senza distorsioni o interpretazioni errate delle sue azioni.

Il Papa Leone XIV risponde alle critiche di Trump sul nucleare, ribadendo il messaggio di pace della Chiesa. “La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno desidera criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità”. Queste le parole del Papa Leone XIV, che questa mattina ha risposto alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, il quale ha rinnovato le sue critiche nei confronti del Pontefice. All’esterno di villa Barberini, la sua residenza a Castel Gandolfo, Leone XIV si è fermato per rispondere alle domande di un gruppo di giornalisti. “La Chiesa ha...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Papa Leone dopo le parole di Trump: Chi mi critica lo faccia ma dicendo la verità

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la Repubblica. . Ci vuole il sangue freddo del Papa di Chicago per far fronte, e disinnescare, Donald Trump. "La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace", ha detto Leone XIV, secco, mentre lasciava Castel Gandolfo. Non si attendeva l’ - facebook.com facebook

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