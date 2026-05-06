Trento Half Marathon corre con UniTrento per Curiamo la nostra Terra

Tra circa cinque mesi si terrà il BTS – Trento Running Festival, una manifestazione organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Trento e prevista per il fine settimana del 26 e 27 settembre. La corsa, che si svolgerà in autunno, vede anche quest’anno la collaborazione con l’Università di Trento, coinvolta nell’iniziativa “Curiamo la nostra Terra”, dedicata alla tutela ambientale.

Ancora 150 giorni e poi il sipario si alzerà sul BTS – Trento Running Festival, manifestazione organizzata da ASD Città di Trento per sabato 26 e domenica 27 settembre, primo fine settimana di autunno. Un evento capace di incontrare le esigenze di tutti, a partire da sabato 26 settembre, con il.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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