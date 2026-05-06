Storie incise nel metallo | al Planetarium simboli e potere nelle monete greche con Castrizio

Al Planetarium si è tenuta una conferenza dedicata alle monete antiche greche, analizzando come queste piccole creazioni in metallo rappresentassero più di semplici strumenti di pagamento. Le monete, infatti, portavano simboli e immagini che veicolavano messaggi di potere, cultura e identità, raggiungendo varie zone del Mediterraneo. L'incontro ha approfondito il ruolo delle monete come mezzi di comunicazione e strumenti di propaganda nel mondo greco antico.

Le monete antiche non erano semplici strumenti di scambio, ma veri e propri manifesti portatili del mondo greco: piccoli capolavori di metallo capaci di diffondere propaganda, arte e identità in ogni angolo del Mediterraneo. Per esplorare questo affascinante universo, il ciclo di incontri "Il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Messina raccontata attraverso le monete: al Palacultura viaggio dalle origini greche della città fino all’età modernaMartedì 28 aprile, alle ore 17,nella Sala Rari della Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro, Archivio Storico, primo piano del Palacultura, si terrà... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Storie Incise nel Metallo; Reggio Calabria, pronto l’evento Storie incise nel metallo: simboli e potere nelle monete greche. Reggio Calabria, pronto l’evento Storie incise nel metallo: simboli e potere nelle monete grecheLe monete antiche non erano semplici strumenti di scambio, ma veri e propri manifesti portatili del mondo greco: piccoli capolavori di metallo capaci di diffondere propaganda, arte e identità in ogni ... strettoweb.com