Sorpresa a ricreazione | c' è un capriolo nel cortile del liceo

Durante la ricreazione di ieri mattina, gli studenti del liceo scientifico di lingua tedesca di via Fago a Bolzano hanno assistito a un episodio insolito: un capriolo si è introdotto nel cortile dell’istituto. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione di alcuni studenti e insegnanti, che hanno assistito alla scena senza intervenire. Non sono stati segnalati incidenti o feriti relativi all’episodio.

Provate a immaginare di essere a ricreazione dopo le prime ore di lezione alle superiori e di veder spuntare nel cortile un capriolo: è letteralmente quello che è successo nella mattinata di ieri, martedì 5 maggio, a Bolzano, in quel del liceo scientifico di lingua tedesca di via Fago.Il piccolo.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Terni, capriolo cade nel canale di Recentino: intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti nel corso della mattinata di mercoledì 8 aprile, all’altezza del canale di... Roma, donna trovata morta nel liceo Liceo Vivona all’EurMacabra scoperta a Roma, dove nella mattinata di lunedì 23 marzo una donna è stata trovata morta all’interno del perimetro del Liceo Vivona, nel...