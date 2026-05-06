Al policlinico Gemelli di Roma è stato avviato un nuovo progetto di comunicazione e sensibilizzazione intitolato “Voci in viaggio”, un podcast dedicato ai bambini affetti da patologie neuromuscolari. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani pazienti attraverso contenuti audio, offrendo uno spazio di espressione e condivisione delle loro esperienze. Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività del centro specializzato nelle malattie neuromuscolari.

Un nuovo ed entusiasmante progetto di comunicazione e sensibilizzazione ha preso vita presso il policlinico Gemelli di Roma. Si intitola “Voci in Viaggio” ed è un ciclo di sei video podcast, che andranno in onda a partire da oggi, 4 maggio, fino alla fine di luglio. In questo innovativo format, bambini e ragazzi affetti da patologie neuromuscolari assumono il ruolo di intervistatori, dando voce alle loro esperienze e a quelle di esperti del settore. Un Dialogo Unico tra Esperienza Clinica e Racconto Personale. Ogni episodio di “Voci in Viaggio” prevede un dialogo tra un giovane che convive con una patologia neuromuscolare, uno specialista del Policlinico Gemelli e un ospite proveniente dal mondo dello spettacolo, dello sport o della società civile.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: al Gemelli Roma “Voci in viaggio”, podcast di bambini con patologie neuromuscolari

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