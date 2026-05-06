San Benedetto Val di Sambro Inaugurato il nuovo campo da calcio

Sabato 2 maggio, a San Benedetto Val di Sambro, si è svolta l’inaugurazione di un nuovo campo da calcio in erba sintetica. La cerimonia ha attirato residenti e appassionati, che hanno partecipato per assistere alla presentazione dell’impianto sportivo. L’evento ha segnato un momento di aggregazione per la comunità locale, che ha potuto vedere il nuovo spazio dedicato alle attività sportive.

San Benedetto Val di Sambro ha celebrato sabato 2 maggio una giornata dedicata allo sport e alla memoria collettiva, inaugurando il nuovo campo da calcio in erba sintetica. L'impianto, completamente riqualificato per offrire una struttura moderna e sicura, è stato restituito alla cittadinanza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Frana sul Sambro, conclusi i lavori a San Benedetto Impianto sportivo Maccanelli, inaugurato il nuovo campo da calcio a 11 in erba sinteticaErano presenti Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: San Benedetto Val di Sambro, Inaugurato il nuovo campo da calcio; S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO) – Messa in sicurezza del Sambro: completato un intervento strategico per la tutela del territorio; Scheda Valsambro - Seconda Categoria Bologna - Girone I Emilia-Romagna; Il Mugello accoglie la Toscana Soccer Cup: tre giorni di grande calcio giovanile. SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO – Osservazioni della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria.comunali, ha evidenziato una serie di criticità strutturali che il gruppo di minoranza (Fabiana Ciampi, Angelo Stefanini, Gianluca Stefanini e Stefano Monciatta) aveva già segnalato negli ultimi tre a ... renonews.it Strage rapido 904 ricordata a San Benedetto Val di SambroLa strage del rapido 904, che il 23 dicembre di quarant'anni fa costò la vita a 16 persone e provocò 267 feriti, molti in gravi condizioni, è stata ricordata con una cerimonia a San Benedetto Val di ... ansa.it Bravi i nostri ragazzi, in doppia amichevole a San Benedetto Val di Sambro sul nuovo impianto sintetico inaugurato oggi. Ecco un gol degli Esordienti che hanno vinto 7-6. Bravi anche i Giovanissimi che hanno pareggiato 3-3 ma con gli avversari di un anno pi - facebook.com facebook