Sacmi | 1,76 milioni per la ricerca di macchinari ecologici a Imola

Un'importante azienda di Imola ha ricevuto 1,76 milioni di euro per finanziare la ricerca di macchinari industriali ecologici. I fondi saranno utilizzati per sviluppare nuove tecnologie che rendano i macchinari più sostenibili, con particolare attenzione a ridurre l’impatto ambientale. La cooperativa locale si concentrerà sulla creazione di soluzioni innovative che uniscano efficienza e rispetto per l’ambiente, con risultati attesi nei prossimi mesi.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i macchinari industriali grazie a questi nuovi fondi?. Quali tecnologie green svilupperà concretamente la cooperativa di Imola?. Perché questo investimento strategico influenzerà l'intero distretto manifatturiero locale?. Chi beneficerà direttamente dei nuovi standard di efficienza energetica prodotti?.? In Breve Investimento tramite bando regionale Fesr 2021-2027 azione 1.6.2 per tecnologie strategiche. Fondi parte di un piano regionale da 45 milioni di euro per imprese innovative. Fabrizio Castellari sottolinea l'impatto strategico dell'operazione sul sistema economico imolese. Progetto mira a integrare processi puliti con flussi di lavoro digitali avanzati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sacmi: 1,76 milioni per la ricerca di macchinari ecologici a Imola Notizie correlate A Monza e in Brianza arrivano i nuovi bus ecologici: il piano da 71 milioni di euroUn investimento di oltre 105 milioni di euro che servirà per l'acquisto di nuovi mezzi ecologici e per ammodernare quelli esistenti, con l'obiettivo... Lazio, 153 milioni per la sanità: nuovi macchinari e ospedaliLa Giunta della Regione Lazio, su iniziativa del presidente Francesco Rocca, ha deliberato un piano di investimenti destinato alla sanità per un...