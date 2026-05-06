Il Tribunale di Roma ha stabilito che il licenziamento di un dipendente iscritto alla Fiom Cgil, avvenuto nel contesto di un procedimento avviato da Ama, è stato considerato sproporzionato e illegittimo. La decisione si basa sulla valutazione della procedura adottata, giudicata non conforme alle norme vigenti. La decisione del tribunale riguarda esclusivamente il caso specifico e non prevede ulteriori provvedimenti o sanzioni.

“Il Tribunale di Roma ci dà ragione: la procedura di licenziamento a carico di un nostro iscritto è sproporzionata e illegittima”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota stampa dalla Funzione Pubblica Cgil di Roma e Lazio. Riconoscimento della Giustizia per il Lavoratore. “Finalmente per un lavoratore finisce un calvario durato un anno. A febbraio del 2025, Ama, adducendo ragioni di carattere disciplinare, avvia la procedura di licenziamento per un lavoratore, nostro iscritto, impiegato presso l’ufficio Tari. L’azienda contestava la procedura di annullamento di tre avvisi di accertamento senza autorizzazione. Un errore riconosciuto dallo stesso lavoratore, ma causato da un eccessivo sovraccarico di lavoro e da una gestione degli uffici non ottimale per il benessere del personale e l’efficienza dell’amministrazione.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Fp Cgil, su vicenda Ama il tribunale ci da’ ragione, licenziamento illegittimo

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