Reggiana-Sampdoria venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici La Regia sull’orlo del baratro

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si gioca Reggiana-Sampdoria, una sfida di Serie B che ha attirato l’attenzione per le posizioni di classifica. La partita si svolge all’ultimo turno prima dei playoff e coinvolge due squadre con situazioni di classifica molto diverse. Sono state rese note le formazioni ufficiali e sono stati analizzati i pronostici e le quote relative all’incontro.

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Partita curiosa quella tra Reggiana e Sampdoria e lo evince dalla classifica di Serie B in vista dell’ultima giornata di campionato prima dei playoff. La Regia non può più salvarsi direttamente, ma ha ancora una chance di classificarsi al diciassettesimo posto e giocare lo spareggio, alle seguenti condizioni: vittoria di questa partita, vittoria dello Spezia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Reggiana-Sampdoria (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. La “Regia” sull’orlo del baratro Notizie correlate Reggiana-Sampdoria (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. La “Regia” sull’orlo del baratroPartita curiosa quella tra Reggiana e Sampdoria e lo evince dalla classifica di Serie B in vista dell’ultima giornata di campionato prima dei playoff. Reggiana-Sampdoria (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiPartita curiosa quella tra Reggiana e Sampdoria e lo evince dalla classifica di Serie B in vista dell’ultima giornata di campionato prima dei playoff. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie BKT; info e prezzi biglietti per Reggiana-Sampdoria; Serie BKT, Reggiana-Sampdoria: la prevendita; Reggiana-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Lombardo per l'ultima gara; Sampdoria tra salvezza e speranze playoff. Ma il futuro è un rebus. Diretta Reggiana Sampdoria | Streaming video tv: ultima piccola chance per i granata (Serie B, 8 maggio 2026)Serie B, Diretta Reggiana Sampdoria, streaming video tv: per salvarsi i padroni di casa dovranno vincere e sperare in risultati favorevoli (8 maggio 2026) ... ilsussidiario.net Reggiana-Sampdoria, ultime speranze playoff per i blucerchiatiStasera (ore 20,30) si chiude il campionato di Serie B: Lombardo si affida a Coda e a una formazione rinnovata. Difficile, ma non impossibile, l’aggancio all’ottavo posto ... primocanale.it GIORNATA 38 La Sampdoria arriva a Reggio Emilia forte della salvezza conquista e con ancora qualche piccola speranza play-off: contro la Reggiana per giocarsela. Ma quali sono le vostre sensazioni in vista del match odierno Scrivetecele qui s - facebook.com facebook