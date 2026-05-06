Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:30 si affrontano Reggiana e Sampdoria in una partita valida per la penultima giornata di Serie B. La sfida si svolge in un momento delicato per la squadra locale, che si trova in una posizione critica in classifica, mentre l’avversario si avvicina ai playoff. La partita suscita interesse anche per le quote e i pronostici che circolano tra gli scommettitori.

Partita curiosa quella tra Reggiana e Sampdoria e lo evince dalla classifica di Serie B in vista dell’ultima giornata di campionato prima dei playoff. La Regia non può più salvarsi direttamente, ma ha ancora una chance di classificarsi al diciassettesimo posto e giocare lo spareggio, alle seguenti condizioni: vittoria di questa partita, vittoria dello Spezia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Reggiana-Sampdoria (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. La “Regia” sull’orlo del baratro

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