Palazzetto dello Sport a chiedere l' istituzione di una commissione d' inchiesta anche Futuro Nazionale

Futuro Nazionale ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta riguardo al Palazzetto dello Sport di Ravenna. Il progetto, avviato nel 2019 durante l'amministrazione de Pascale, è ancora in fase di completamento. Non ci sono stati aggiornamenti ufficiali sullo stato dei lavori o sui motivi dei ritardi. La questione è ora oggetto di discussione pubblica e politica.

Si tratta ancora di attendere per l'ultimazione del Palazzetto dello Sport di Ravenna, progetto partito durante l'era de Pascale nel 2019 e ancora da completare. Sul punto, dopo l'esposto all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e alla Corte dei conti presentato dalle opposizioni in Consiglio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ecosostenibile e polifunzionale: a Sala Baganza il palazzetto dello sport del futuroSala Baganza avrà un nuovo palazzetto dello sport: una struttura polifunzionale, ecosostenibile e perfettamente integrata con l’ambiente circostante. Palazzetto dello sport. Procedimento archiviatoL’Autorità nazionale anticorruzione ha archiviato il procedimento di vigilanza relativo all’appalto integrato per i lavori di demolizione e... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Palazzetto dello Sport, a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta anche Futuro Nazionale; Nasce la Super School Cup: sport, scuola e cultura per un progetto che guarda lontano; Datome e l'Italbasket: Creare un'identità precisa per la maglia azzurra; OPES Veneto protagonista di 2 eventi sulle arti marziali. Palazzetto dello sport a Celano: al via le operazioni di riempimento delle piscineCelano. Sono iniziate a Celano le operazioni di riempimento delle due piscine del Palazzetto dello Sport, necessarie per effettuare le ... marsicalive.it MOSCHEA E SICUREZZA A FOGGIA, Futuro Nazionale rilancia: “Quattromila firme, avanti con la mobilitazione” - facebook.com facebook