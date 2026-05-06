Palazzetto dello Sport a chiedere l' istituzione di una commissione d' inchiesta anche Futuro Nazionale

Da ravennatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Futuro Nazionale ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta riguardo al Palazzetto dello Sport di Ravenna. Il progetto, avviato nel 2019 durante l'amministrazione de Pascale, è ancora in fase di completamento. Non ci sono stati aggiornamenti ufficiali sullo stato dei lavori o sui motivi dei ritardi. La questione è ora oggetto di discussione pubblica e politica.

Si tratta ancora di attendere per l'ultimazione del Palazzetto dello Sport di Ravenna, progetto partito durante l'era de Pascale nel 2019 e ancora da completare. Sul punto, dopo l'esposto all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e alla Corte dei conti presentato dalle opposizioni in Consiglio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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