Morì durante un appostamento per fermare dei ladri in barca a Lercara ricordato il carabiniere scelto Calì

Da palermotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lercara Friddi si è tenuta una cerimonia in ricordo di Francesco Calì, carabiniere scelto e decorato con medaglia al valore militare, morto il 4 maggio del 1938 a Taranto. La commemorazione si è svolta nel luogo dove il militare perse la vita, durante un appostamento volto a fermare dei ladri in barca. La comunità locale ha partecipato con rispetto per ricordare la sua figura.

Celebrata nella “sua” Lercara Friddi la memoria di Francesco Calì, carabiniere scelto e medaglia al valore militare, ucciso a Taranto il 4 maggio del 1938 durante un appostamento poco fuori città. L’evento si è svolto al cimitero comunale, dove è sepolto il valoroso militare, alla presenza dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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