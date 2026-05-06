Morì durante un appostamento per fermare dei ladri in barca a Lercara ricordato il carabiniere scelto Calì

A Lercara Friddi si è tenuta una cerimonia in ricordo di Francesco Calì, carabiniere scelto e decorato con medaglia al valore militare, morto il 4 maggio del 1938 a Taranto. La commemorazione si è svolta nel luogo dove il militare perse la vita, durante un appostamento volto a fermare dei ladri in barca. La comunità locale ha partecipato con rispetto per ricordare la sua figura.

Celebrata nella “sua” Lercara Friddi la memoria di Francesco Calì, carabiniere scelto e medaglia al valore militare, ucciso a Taranto il 4 maggio del 1938 durante un appostamento poco fuori città. L’evento si è svolto al cimitero comunale, dove è sepolto il valoroso militare, alla presenza dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Lercara, il Comune approva la definizione agevolata dei tributi localiIl Comune di Lercara Friddi ha approvato la definizione agevolata dei tributi locali: una scelta netta, concreta, dalla parte dei cittadini e delle... Strage dei fornai, Elia Del Grade arrestato a Varese su Fiat 500 rubata, ferito carabiniere durante manovra per scappareÈ stato catturato e arrestato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Alessandria, 61enne muore durante un gioco erotico: alla famiglia un risarcimento di 450 mila euro; Vasilica Potincu morì nel giro di tre minuti con nove coltellate. Il processo contro Andrea Mostoni; Zurigo intitola una via ad Alfredo Zardini, bellunese vittima di un’aggressione xenofoba; Tragedia in parete, volo fatale durante l’arrampicata: muore 22enne davanti agli occhi dell'amico. Il primo maggio 1994 Ayrton Senna morì dopo un incidente durante una corsa sulla pista di Imola. Un giorno drammatico che fu soltanto il corollario di uno dei weekend più cupi della storia della Formula 1. Senna perse la vita il giorno dopo il collega austriaco - facebook.com facebook Piroso: «I miei genitori erano in una RSA durante il lockdown, ma non sono morti di Covid, bensì di solitudine» x.com