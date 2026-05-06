lunano il diesse dominici e il giocatore paradisi il titolo regionale corona una stagione straordinaria

Il Lunano ha vinto il titolo regionale di Promozione battendo ai rigori l’Aurora Treia, dopo aver ottenuto la promozione in Eccellenza al termine di un campionato molto competitivo. Il direttore sportivo Dominici e il giocatore Paradisi sono stati protagonisti di questa stagione che ha visto la squadra protagonista in diverse fasi. La vittoria regionale rappresenta il coronamento di un percorso di successi per il club.

Dopo un campionato da protagonista culminato con la promozione in Eccellenza, il Lunano ha conquistato anche il titolo regionale di Promozione battendo ai rigori l’Aurora Treia. Una stagione da incorniciare per i ragazzi del presidente Massimo Galletti. "Il titolo regionale – sottolinea il ds Matteo Dominici – è la ciliegina sulla torta a coronamento di una stagione stupenda e memorabile. Siamo riusciti a portare a casa un altro trofeo ambizioso contro una squadra davvero forte". Autore di 5 promozioni consecutive Luca Paradisi, classe 1991, centrocampista di qualità è uno dei protagonisti di questa esaltante annata calcistica. "È stata una stagione super – commenta il giocatore – abbiamo scritto la storia di un paesino di 1500 abitanti, abbiamo vinto tutto, ed a inizio anno l’obiettivo era centrare i playoff.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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