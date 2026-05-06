L’Una Hotels omaggia Polonara | Reggio sarà sempre casa tua

L'annuncio del ritiro di Achille Polonara, condiviso sui social, ha suscitato molte reazioni nel mondo del basket, che ha seguito la sua carriera sia come atleta che come persona. L'atleta è stato coinvolto in una battaglia contro la leucemia mieloide, gesto che ha attirato l'attenzione di tifosi e colleghi. Recentemente, un hotel ha dedicato un omaggio a Polonara, sottolineando il legame con la città di provenienza.

Il ritiro di Achille Polonara, annunciato nelle scorse ore via social, ha suscitato le reazioni di tutto il mondo del basket che in questi anni lo ha potuto apprezzato prima come giocatore e poi come uomo, impegnato nella dura battaglia contro la leucemia mieloide. Fortissimo anche il suo legame anche con la nostra città, dove arrivò nell’estate del 2014 grazie ad un’intuizione del ds Frosini. Atletico, intenso, combattivo: ‘PolonAir’ era perfetto per il pubblico del PalaBigi e viceversa. Era l’ultimo guerriero che mancava a Rimas Kaukenas per andare in battaglia contro tutti. Non a caso al suo primo anno in biancorosso arrivò un’inimmaginabile finale scudetto e – se le cose fossero andate in un altro modo – ne sarebbe stato l’Mvp.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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