Kabel Volley Prato batte nettamente il Tomei Livorno | partita senza storia

Kabel Volley Prato ha vinto con un punteggio netto contro la Tomei Livorno in una partita che si è rivelata poco combattuta. La gara si è conclusa con una vittoria schiacciante per i padroni di casa, che hanno dominato l'incontro dall'inizio alla fine. I tre punti conquistati permettono alla squadra di mantenere qualche speranza di migliorare la propria posizione in classifica nell’ultima giornata del campionato.

Prato batte la Tomei in una gara che, all’atto pratico, si è rivelata poco più di un allenamento. Tre punti che tengono aperto uno spiraglio per guadagnarsi una posizione in graduatoria all’ultima giornata. Al di là di questo, però, rimane una prova positiva dei ragazzi di Novelli contro un Livorno rimaneggiato e, a dir poco, in tono minore. 1° set: Prato con Pontillo e Alpini in diagonale, capitan Civinini e Nincheri di banda, Conti e Romei centrali, Jordan Civinini libero. Tomei con qualche assenza importante. Prato subito avanti (3-0), Civinini per il 5-2. Alpini per il 7-2. Kabel che a muro trovava spesso il tocco vincente e saliva senza faticare sul 17-4.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kabel Volley Prato batte nettamente il Tomei Livorno: partita senza storia Notizie correlate Hockey prato femminile, l’Italia batte nettamente l’Austria e si rilancia nella corsa alla semifinaleArriva una vittoria importantissima e convincente per la Nazionale femminile di hockey su prato italiana nel girone di qualificazione ai Mondiali... Leggi anche: Kabel a casa della capolista. Duello con Torretta Livorno Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Kabel Volley Prato batte nettamente il Tomei Livorno: partita senza storia. Kabel Volley Prato batte nettamente il Tomei Livorno: partita senza storiaPrato batte la Tomei in una gara che, all’atto pratico, si è rivelata poco più di un allenamento. Tre punti che tengono aperto uno spiraglio per guadagnarsi una posizione in graduatoria all’ultima ... lanazione.it Kabel, trasferta ok. Missione compiutaMissione compiuta. La Kabel Volley Prato batte il fanalino di coda Migliarino per 3-0 (25-18, 26-24, 25-17) e prosegue il suo cammino vero i play off di serie C maschile. Gara scontata solo sulla ... lanazione.it