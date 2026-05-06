Interrogatorio Garlasco il retroscena | ecco il piano per incastrare

Nelle ultime settimane si sono susseguite nuove testimonianze e sviluppi nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco. Le autorità giudiziarie stanno analizzando dettagliatamente le prove raccolte, mentre emergono elementi che suggeriscono una strategia precisa nella conduzione delle indagini. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica, con molte domande ancora senza risposta sulla ricostruzione dei fatti e le mosse delle forze dell’ordine.

L’inchiesta sul delitto di Garlasco continua a dominare le cronache giudiziarie, portando alla luce nuove e inquietanti dinamiche investigative che sembrano puntare verso una strategia mirata della Procura di Pavia. A quasi venti anni dalla tragica scomparsa di Chiara Poggi, il lavoro degli inquirenti non si ferma alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ma si allarga per cercare risposte definitive su zone d’ombra mai del tutto chiarite. Il fulcro dell’attenzione mediatica e legale si è recentemente spostato su due figure chiave che si trovano ora al centro di un complesso meccanismo di interrogatori incrociati: Andrea Sempio, attualmente unico indagato oltre allo stesso Stasi, e Marco Poggi, fratello della vittima.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Interrogatorio Garlasco, il retroscena: ecco il piano per incastrare Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025 Notizie correlate Garlasco, il mistero della password nel pc di Chiara: il dettaglio che può incastrare l'assassinoA quasi vent'anni dal delitto di Garlasco, un dettaglio informatico torna al centro degli interrogativi degli investigatori: l'introduzione di una... Veleni su Garlasco, la telefonata inquietante: "Incastrare Stasi"Nuove tensioni attorno al caso Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana degli ultimi vent'anni. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio si prepara all’ultimo interrogatorio: la sua strategia potrebbe essere il silenzio; Ultime novità sul caso Garlasco, Pino Rinaldi: Sono arrivate due notizie importantissime; Garlasco: gemelle Cappa ascoltate sui rapporti tra Poggi e Sempio; Garlasco, Andrea Sempio si presenterà all'interrogatorio in Procura ma valuterà se rispondere o no. Garlasco, gemelle Cappa sentite in caserma a Milano. Sempio oggi dai pmLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, domani Sempio non risponderà ai pm. Oggi convocate gemelle Cappa. LIVE ... tg24.sky.it L’interrogatorio delle gemelle Cappa: le cugine di Chiara (per l’ultima volta?) sul proscenio del delitto di Garlasco. Cosa è successoAudizioni stringate e, come riportato dagli avvocati, collaborazione massima agli inquirenti. Me nel romanzone dell’omicidio Paola e Stefania – che nel frattempo si sono fatte una vita – per il pubb ... ilgiorno.it Torniamo a parlare di #Garlasco. Ieri l’interrogatorio delle gemelle Cappa, oggi quello di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, e Marco Poggi. Facciamo il punto con il giornalista e saggista Carmelo Abbate # x.com Delitto di Garlasco, oggi a Pavia l’interrogatorio del 38enne Andrea Sempio accusato di omicidio aggravato di Chiara Poggi: l’imputato non risponde alle domande degli inquirenti. La difesa: consulenza psicologica. Atteso dagli inquirenti il fratello minore d - facebook.com facebook