Inclusione in mare aperto grazie alla Carta dell' università di Verona
Il 5 maggio è partito da Civitavecchia il secondo imbarco della Campagna 2026 della Fondazione Tender To Nave Italia. L'evento segna l'inizio di un viaggio che si concluderà il 9 maggio a Gaeta, durante il quale verrà portato avanti un progetto realizzato dall’università di Verona, intitolato “Carta”. La navigazione in mare aperto rappresenta un momento di inclusione e di sperimentazione per questa iniziativa.
L’inclusione, questa volta, si costruisce in mare aperto. È salpato ieri, 5 maggio, da Civitavecchia il secondo imbarco della Campagna 2026 della Fondazione Tender To Nave Italia, che fino a sabato 9 maggio porterà lungo la rotta verso Gaeta un progetto dell’università di Verona dal titolo “Carta.🔗 Leggi su Veronasera.it
Incontro nazionale - 2FEB2026 a CECINA
Notizie correlate
La Settimana dell’inclusione a quota ottomila presenze: "L’Università è un luogo aperto"La settimana dell’inclusione dell’Università di Macerata raccoglie ottomila presenze.
Leggi anche: Aperto l’Open Day dell’Università di Parma: in Sede centrale fino a sabato 18
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: Inclusione in mare aperto, nasce la Carta Univr per la valorizzazione delle potenzialità; Inclusione in mare aperto grazie alla Carta dell'università di Verona; In un mare di solidarietà. Il viaggio di Nave Italia nel segno dell’inclusione; Da Gaeta parte la nuova agenda dei marina: inclusione, sostenibilità e innovazione - Saily.
In un mare di solidarietà. Il viaggio di Nave Italia nel segno dell’inclusionePrima tappa della campagna nazionale conclusa sulla tratta Spezia-Genova. Ospite a bordo l’atleta paralimpico Cassioli. L’esempio del ’Piccolo Principe’. lanazione.it
Festa al Baumhaus l'8 maggio con Murubutu, musica live e storie di inclusione sociale - facebook.com facebook