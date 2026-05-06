Inclusione in mare aperto grazie alla Carta dell' università di Verona

Da veronasera.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio è partito da Civitavecchia il secondo imbarco della Campagna 2026 della Fondazione Tender To Nave Italia. L'evento segna l'inizio di un viaggio che si concluderà il 9 maggio a Gaeta, durante il quale verrà portato avanti un progetto realizzato dall’università di Verona, intitolato “Carta”. La navigazione in mare aperto rappresenta un momento di inclusione e di sperimentazione per questa iniziativa.

L’inclusione, questa volta, si costruisce in mare aperto. È salpato ieri, 5 maggio, da Civitavecchia il secondo imbarco della Campagna 2026 della Fondazione Tender To Nave Italia, che fino a sabato 9 maggio porterà lungo la rotta verso Gaeta un progetto dell’università di Verona dal titolo “Carta.🔗 Leggi su Veronasera.it

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