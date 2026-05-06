Inaugurato Policap il nuovo impianto mobile di cattura della CO? del Politecnico
Oggi a Piacenza è stato inaugurato Policap, un nuovo impianto mobile sviluppato dal Politecnico di Milano per la cattura della CO2. Si tratta di un laboratorio pilota dotato di tecnologie innovative che permettono di trattenere l’anidride carbonica. Questo impianto rappresenta un esempio di applicazione pratica di soluzioni tecniche volte a ridurre le emissioni di gas serra. La realizzazione si inserisce in un progetto più ampio di ricerca nel settore ambientale.
Un passo in avanti verso l’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. Si è inaugurato oggi a Piacenza Policap, laboratorio pilota mobile per la cattura di CO? con solventi del Politecnico di Milano. Il progetto è stato presentato durante la quarta tappa del Roadshow 2026 di City Vision.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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