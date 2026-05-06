Oggi si registrano aggiornamenti sulla crisi in Iran, con la sospensione annunciata da un ex presidente statunitense del progetto chiamato Freedom. La situazione nello Stretto di Hormuz continua a essere molto tesa, mentre nelle ultime ore si è registrato un tentativo di ridurre temporaneamente le tensioni da parte degli Stati Uniti. La notizia si inserisce in un quadro di attuale incertezza nella regione.

La tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima, ma nella notte Donald Trump ha scelto di rallentare almeno temporaneamente l’escalation. Dopo giorni di minacce reciproche, missili, navi scortate dalla Marina americana e timori per un possibile allargamento del conflitto nel Golfo, il presidente statunitense ha annunciato la sospensione del Project Freedom, l’operazione navale lanciata dagli Usa per garantire il transito delle navi commerciali attraverso Hormuz. Una decisione che arriva mentre dietro le quinte proseguono febbrili contatti diplomatici con Teheran e mentre cresce la pressione internazionale per evitare una nuova guerra regionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, le news di oggi. Trump annuncia la sospensione del Project Freedom

Iran-Occident : 40 ans de guerre secrète et de tensions

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Aggiornamenti e dibattiti

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