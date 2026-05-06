Nella terza partita dei playoff di Eurolega, Zalgiris Kaunas e Valencia hanno conquistato la vittoria, recuperando da situazioni di svantaggio nelle rispettive serie. Entrambe le squadre avevano perso le prime due sfide e ora si trovano con il punteggio in parità, mantenendo aperti i loro percorsi di qualificazione. La partita ha visto un grande impegno da parte di entrambe le formazioni, che hanno evitato l’eliminazione.

Atene (Grecia), 6 maggio 2026 - Ruggito d’orgoglio di Zalgiris Kaunas e Valencia che, dopo essere finiti sotto 2-0 nelle rispettive serie dei playoff di Eurolega, si sono imposti in gara 3 riaprendo così i giochi. Balsamico per la compagine lituana è stato il ritorno tra le mura amiche della Zalgirio Arena, che ha trascinato i biancoverdi all’81-78 contro il Fenerbahce. E dire che le cose per lo Zalgiris si erano messe in salita sin da un primo quarto, nel quale il Fenerbahce ha subito schiacciato sul pedale dell’acceleratore tirando ad altissime percentuali (812 da due e 35 da tre) ed è volato a +13. Un vantaggio che è lievitato fino al +19 mandato a bersaglio dall’ex Treviso Jantunen a 6’ dall’intervallo lungo (16-35).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, Zalgiris e Valencia si prendono gara 3 e tengono aperti i giochi

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