Elezioni a Villafranca Sicula | salta una candidatura per i documenti mancanti

A Villafranca Sicula si è registrata l'esclusione di una candidata dalla corsa alle elezioni comunali a causa di documenti mancanti. La sottocommissione circondariale ha deciso di non ammettere Diana Lungu, candidata nel gruppo “Villafranca Rinasce” che sostiene il candidato sindaco Mimmo Balsamo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un ostacolo per la lista alle prossime consultazioni elettorali.

La corsa elettorale a Villafranca Sicula perde un tassello a causa di un ritardo burocratico. La sottocommissione circondariale ha infatti ufficializzato l'esclusione di Diana Lungu, candidata al consiglio comunale nella lista “Villafranca Rinasce” a sostegno dell’aspirante sindaco Mimmo Balsamo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Villafranca Sicula, ecco la lista dei candidati al Consiglio di Domenico Balsamo Elezioni a Villafranca Sicula, ecco la lista dei candidati al Consiglio di Rosario SortinoSono 7 i candidati al Consiglio comunale nella lista a sostegno della candidatura a sindaco di Rosario Sortino. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni a Villafranca Sicula, ecco la lista dei candidati al Consiglio di Domenico Balsamo; Elezioni a Villafranca Sicula, ecco la lista dei candidati al Consiglio di Rosario Sortino; Elezioni. Candidature ufficializzate nei comuni dove il 24 e 25 maggio si vota - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Tutte le liste di tutti i nove comuni dell'Agrigentino chiamati al voto. Elezioni a Villafranca Sicula, ecco la lista dei candidati al Consiglio di Domenico BalsamoIl paese, dopo che il sindaco nel giugno del 2025 è stato sfiduciato, è al momento commissariato. Nel 2022 visse uno storico momento politico: il ballottaggio ... agrigentonotizie.it Villafranca Sicula, Balsamo ci riprova: l’avversario è SortinoIl Comune è al momento commissariato dopo la sfiducia al sindaco uscente Bruccoleri che aveva vinto grazie al ballottaggio proprio su Balsamo ... grandangoloagrigento.it Tutti i nomi dei candidati ad Agrigento, Ribera, Raffadali, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Sambuca di Sicilia, Siculiana e Villafranca Sicula - facebook.com facebook