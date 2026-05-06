Durante la passeggiata scivola in un cavità alle ex cave di sabbia di Fumane | morto 88enne

Da veronasera.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente nella zona delle ex cave di sabbia di Fumane, in Valpolicella. Un uomo di 88 anni, durante una passeggiata, è scivolato e caduto in una cavità. Alle 17.50, i soccorsi sono stati chiamati dai carabinieri e il personale del Soccorso alpino di Verona si è recato sul posto. Purtroppo, l’anziano è deceduto a seguito dell’incidente.

Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì in Valpolicella. Erano circa le 17.50, quando i carabinieri hanno allertato la centrale del 118, attivando così il Soccorso alpino di Verona, per una persona caduta in una cavità nella zona delle ex cave di sabbia di Fumane.A lanciare l'allarme sono stati.🔗 Leggi su Veronasera.it

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