Durante la passeggiata scivola in un cavità alle ex cave di sabbia di Fumane | morto 88enne

Martedì nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente nella zona delle ex cave di sabbia di Fumane, in Valpolicella. Un uomo di 88 anni, durante una passeggiata, è scivolato e caduto in una cavità. Alle 17.50, i soccorsi sono stati chiamati dai carabinieri e il personale del Soccorso alpino di Verona si è recato sul posto. Purtroppo, l’anziano è deceduto a seguito dell’incidente.

Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì in Valpolicella. Erano circa le 17.50, quando i carabinieri hanno allertato la centrale del 118, attivando così il Soccorso alpino di Verona, per una persona caduta in una cavità nella zona delle ex cave di sabbia di Fumane.A lanciare l'allarme sono stati.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Cade in una cavità profonda 4 metri, 88enne muore nel Veronese(Adnkronos) – Un anziano di 88 anni di San Pietro in Cariano in provincia di Verona è morto oggi, martedì 5 maggio, dopo essere caduto in una cavità... Scivola nel Brenta durante la passeggiata, anziana salva miracolosamenteLa sua fortuna è stata che al momento in cui è scattata l'emergenza, nei paraggi passasse una persona con grande senso civico che non ha esitato ad... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sover, scivola nel bosco durante una passeggiata ritrovato morto Renato Bazzanella: aveva 85 anni; ? Donna scivola in mezzo boschi e si ferisce: soccorsi in azione - BresciaToday; Durante la passeggiata, scivola in un cavità alle ex cave di sabbia di Fumane: morto 88enne; Scivola in un fosso durante un'escursione in montagna, cane soccorso dai vigili del fuoco. Scivola nel Brenta durante la passeggiata, anziana salva miracolosamenteLa disavventura è avvenuta oggi 23 aprile all'ora di pranzo a Vigodarzere all'altezza di villa Certosa. Un passante ha notato la signora in acqua e non ha esitato a metterla in salvo. Sul posto vigili ... padovaoggi.it Escursionista scivola sul sentiero durante la passeggiata con il cane e ruzzola giù per 70 metri: 38enne elitrasportato in ospedaleVAL DI PEJO (TRENTO) - La caduta durante la passeggiata con il cane: è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 17 gennaio, poco prima delle 11 a Torbi, in Val di Pejo, in provincia di Trento, dove un ... ilgazzettino.it “È inaccettabile che i flussi informativi durante le elezioni europee possano essere influenzati da strutture opache gestite da piattaforme private”. Da qualche settimana c’è un caso che agita il Parlamento europeo. Il caso lo ha sollevato il Pd con Nicola Zingare - facebook.com facebook Il pm Fragliasso durante la cerimonia: "Ci sono ancora troppe ombre e poche luci, troppe contiguità con la criminalità organizzata". Il primo cittadino: "Non è accettabile la delegittimazione dell'Amministrazione agli occhi dei cittadini". x.com