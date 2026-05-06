A Napoli, un'università ha introdotto un'iniziativa per incoraggiare studenti e docenti a disconnettersi temporaneamente dai dispositivi digitali. Durante alcune sessioni, si invita a mettere da parte smartphone e altri mezzi elettronici per favorire l’apprendimento. Questa scelta mira a ridurre le distrazioni e a favorire momenti di concentrazione più intensi. L’attenzione si concentra sul valore del silenzio digitale come strumento di studio e riflessione.

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© Lifeandnews.it - Disconnettersi per imparare meglio: a Napoli l’Università premia il silenzio digitale

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