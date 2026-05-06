La 71ª edizione dei Premi David di Donatello si terrà mercoledì 6 maggio e sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 21. La serata sarà condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, che presenteranno la manifestazione dedicata al cinema italiano. Numerose star sono attese tra i partecipanti e i premiati, mentre la cerimonia si svolgerà in una location ancora da annunciare.

Sono Flavio Insinna e Bianca Balti a condurre la 71? edizione dei Premi David di Donatello, mercoledì 6 maggio in diretta in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30. A ospitare la serata saranno gli Studi di Cinecittà, nel nuovo Teatro 23 inaugurato per l’occasione. Nel corso della cerimonia, saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello, un David alla Carriera e un David Speciale. Il David alla Carriera sarà assegnato a uno dei più importanti e premiati autori del nostro cinema, Gianni Amelio, mentre il David Speciale andrà a Bruno Bozzetto, maestro indiscusso dell’animazione italiana e internazionale. Tra i riconoscimenti già annunciati, il David come Miglior Film Internazionale a One Battle After Another (Una battaglia dopo l’altra) e il David dello Spettatore a Buen Camino di Gennaro Nunziante.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DAVID DI DONATELLO: INSINNA-BALTI E TANTE STAR PER GLI OSCAR DEL CINEMA ITALIANO

DAVID DI DONATELLO: INSINNA-BALTI E TANTE STAR PER GLI OSCAR DEL CINEMA ITALIANO

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Flavio Insinna ai David di Donatello: no, non era la scelta giusta; David di Donatello, Flavio Insinna deride il giovane Calenda e i social insorgono; David di Donatello 2026, Flavio Insinna bocciato: gaffe e nessuna chimica con Bianca Balti; David di Donatello 2026, le pagelle: Insinna bocciato (5), Annalisa puro cinema (9), il momento di Ornella Muti (6).

David di Donatello 2026, Annalisa illude poi caos di Insinna, Bianca Balti interrotta e polemiche. Cosa è successoLa (lunghissima) serata di Rai 1 ha dato un nuovo tono, a tratti meno istituzionale, all’evento, ma il poco spazio concesso alla modella ha sollevato i social ... libero.it

David di Donatello 2026, Flavio Insinna bocciato: gaffe e nessuna chimica con Bianca BaltiLa conduzione di Insinna è stata profondamente criticata da pubblico e addetti ai lavori, considerata troppo prolissa e con battute spesso fuori luogo, ma più di tutto priva del giusto ritmo ... movieplayer.it

Dipendesse da voi... Chi fareste giocare col Lecce Il ballottaggio è aperto tra Dusan Vlahovic e Jonathan David Ditecelo nei commenti facebook

Altri pavoni, segnali in codice, David e Daniel Craig x.com