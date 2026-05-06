Champions League 2026 la finale sarà PSG-Arsenal | data orario e dove vederla

Il 6 maggio 2026, a Budapest, si svolgerà la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. I francesi hanno ottenuto il pass per la partita decisiva eliminando il Bayern Monaco, mentre i Gunners sono arrivati all'ultimo atto dopo il loro percorso in questa edizione del torneo. La partita si giocherà nello stadio di Budapest, con orario ancora da definire, e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Budapest, 6 maggio 2026 – La finale di Champions League 2026 sarà Paris Saint-Germain-Arsenal. Il verdetto è arrivato dopo la qualificazione dei francesi, che hanno eliminato il Bayern Monaco e raggiunto i Gunners nell’ultimo atto della massima competizione europea per club. La partita si giocherà sabato 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria. Sarà una finale dal forte peso simbolico: da una parte il PSG campione in carica, dall’altra un Arsenal tornato a giocarsi il trofeo più importante d’Europa vent’anni dopo la finale persa nel 2006 contro il Barcellona. I parigini hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto superando il Bayern Monaco in semifinale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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