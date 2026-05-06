CANALE 5 FA RIPOSARE LA RUOTA DELLA FORTUNA | ARRIVA THE WALL NEI MESI ESTIVI

Canale 5 interrompe temporaneamente la trasmissione de La Ruota della Fortuna, che dopo quasi un anno di programmazione continua si prende una pausa di alcuni mesi durante l’estate. La decisione riguarda anche il conduttore, Gerry Scotti, che si prende una pausa insieme al programma. La trasmissione tornerà successivamente in onda, ma al momento non sono stati annunciati dettagli sulla ripresa.

Dopo una lunghissima programmazione quasi no stop di un anno, La Ruota della Fortuna si ferma per un paio di mesi per far riposare il format e Gerry Scotti. Un game quotidiano, seppur registrato, è tra i lavori più impegnativi per un conduttore e occorre ricaricare le batterie anche per gli autori in vista della prossima stagione televisiva. E così il 27 giugno la Ruota saluterà per i mesi estivi il pubblico di Canale 5 e darà la linea a The Wall, il game show già di Gerry Scotti e ora presentato da Max Giusti, anticipa il portale Fanpage. Dopo aver guidato Caduta Libera, l’attore, conduttore e imitatore farà compagnia al pubblico dell’ammiraglia Mediaset e sfiderà l’access estivo di Rai1 a suon di emozionanti giochi.🔗 Leggi su Bubinoblog

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