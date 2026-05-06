Calabria in Sviluppo – Il Roadshow | hackathon conclusivo con i talenti del territorio

In Calabria si è concluso il ciclo di incontri dedicati allo sviluppo di talenti locali, con sei tappe nelle scuole della regione meridionale. Durante questi eventi, più di 250 studenti hanno partecipato a workshop e attività di formazione. Alla fase finale, che si terrà il 7 e l’8 maggio a San, parteciperanno oltre 60 giovani selezionati dagli istituti coinvolti durante il percorso.

Dopo sei tappe nelle scuole della Calabria meridionale, che hanno coinvolto complessivamente oltre 250 studenti, saranno oltre 60 i talenti selezionati, provenienti dagli istituti già protagonisti del Roadshow, a prendere parte alla fase conclusiva: l’hackathon conclusivo del 7 e 8 maggio, a San.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Calabria in Sviluppo, il Roadshow conclude il tour a Reggio Calabria e Bagnara CalabraUltimi appuntamenti con studenti e professionisti per esperienze di orientamento e comunicazione, prima dell’hackathon finale a San Ferdinando Le... FiberCop per lo sviluppo dei territori, a Livorno l'ultima tappa del roadshowL'evento, organizzato da ArciComunicare, è stato un'occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viaggio in Italia (Doc) - Viaggio in Italia Calabria - Il cammino - Video; Calabria in Sviluppo – Il Roadshow: hackathon conclusivo con i talenti del territorio; In pre-informazione l’Avviso per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti; Regione Calabria, le leve dello sviluppo economico e le criticità da abbattere. Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026: la Calabria sceglie Papa Francesco e l’Intelligenza Artificiale per il suo evento nazionalepoliticamentecorretto.com - Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026: la Calabria sceglie Papa Francesco e l’Intelligenza Artificiale per il suo evento nazionale ... politicamentecorretto.com Primo maggio in Calabria, Trotta (Cgil): Serve un piano industriale che integri turismo, infrastrutture e sviluppo produttivoCgil, Cisl e Uil saranno al porto di Gioia Tauro per rivendicare, ma anche con l'obiettive di fornire proposte ... calabria.gazzettadelsud.it Il delitto irrisolto di Pompeo Panaro: segni di potere, ombre criminali e l’attesa della verità https://www.calabrianews24.com/news/504922279430/il-delitto-irrisolto-di-pompeo-panaro-segni-di-potere-ombre-criminali-e-l-attesa-della-veritautm_source=faceboo - facebook.com facebook Matteo #Salvini in Calabria: apertura SS182 e tappa elettorale a Reggio. x.com