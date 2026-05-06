Venerdì sera alle 20:30 si gioca la partita tra Cadiz e Deportivo La Coruña al “Nuevo Mirandilla”, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida si inserisce nella cornice della penultima giornata di Segunda Division, con le due squadre impegnate a consolidare le rispettive posizioni in classifica. Entrambe le formazioni hanno mostrato segnali di equilibrio in attacco, con almeno un gol segnato da entrambe nelle ultime uscite.

Mancando solo quattro partite alla fine della stagione regolare non possiamo che partire dalla classifica di Segunda Division, analizzando in particolare le posizioni occupate da Cadiz e Deportivo La Coruña. I Limoneros, che sono tornati a fare punti pareggiando sul campo del Cultural Leonesa dopo sette sconfitte di fila, sono a tre punti da baratro,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cadiz-Deportivo La Coruña (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al “Nuevo Mirandilla”

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