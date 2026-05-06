Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:30 si gioca la partita tra Cadiz e Deportivo La Coruña al “Nuevo Mirandilla”. A quattro turni dalla conclusione del campionato di Segunda Division, si osservano le posizioni delle due squadre in classifica. La sfida si prevede aperta, con almeno un gol per parte secondo le quote dei pronostici. La gara rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa fase finale di stagione.

Mancando solo quattro partite alla fine della stagione regolare non possiamo che partire dalla classifica di Segunda Division, analizzando in particolare le posizioni occupate da Cadiz e Deportivo La Coruña. I Limoneros, che sono tornati a fare punti pareggiando sul campo del Cultural Leonesa dopo sette sconfitte di fila, sono a tre punti da baratro,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cadiz-Deportivo La Coruña (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al “Nuevo Mirandilla”

Notizie correlate

Cadiz-Deportivo La Coruña (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiMancando solo quattro partite alla fine della stagione regolare non possiamo che partire dalla classifica di Segunda Division, analizzando in...

Cadiz-Las Palmas (lunedì 27 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Non più di due gol al “Nuevo Mirandilla”Il Cadiz, diciottesimo in classifica e in lotta per non retrocedere, ospita un Las Palmas che invece punta non solo ai playoff ma anche alla...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pronostico Cádiz - Deportivo La Coruña: analisi e quote; Cádiz CF - Deportivo La Coruña | pronostico & migliori quote | 08.05.2026; Cadiz-Deportivo La Coruña (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; Cádiz CF - Deportivo La Coruña Pronostico e confronto quote 08.05.2026.

Cádiz CF-Deportivo: horario y dónde ver en TVEl conjunto de Imanol Idiakez disputará una nueva final en el JP Financial Estadio ante el equipo deportivista ... diariodecadiz.es

El doloroso reencuentro entre Lucas Pérez y el Deportivo de La Coruña con el Cádiz de testigoEl gallego 'cerrará' el círculo este próximo viernes en el Nuevo Mirandilla, donde marcó sus últimos goles en activo vistiendo la elástica deportivista. La lucha de andaluces y gallegos es diametralme ... estadiodeportivo.com

Automocion Le Mans Cadiz - facebook.com facebook