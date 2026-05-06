Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte, penultima giornata di Bundesliga. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker per questa sfida. I gialloneri, guidati dall’allenatore Kovac, affrontano gli Adler in un match che rappresenta una tappa importante per la classifica. La partita si svolge al Signal Iduna Park, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre.

Anticipo del turno numero 33 di Bundesliga e scende in campo il Borussia Dortmund di Kovac impegnato contro l’Eintracht Francoforte. Terzo KO nelle ultime 4 gare per i gialloneri, che ancora non sono certi del secondo posto ma possono blindarlo quest’oggi con una vittoria. Il KO nel Borussienderby ha dato la salvezza ai rivali e ha fatto vedere una squadra ormai con la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Penultima fatica per i gialloneri contro gli Adler

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