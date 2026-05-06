Venerdì 8 maggio alle 20:30 si disputa la partita tra Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte, valida per il turno 33 della Bundesliga. La sfida vede i gialloneri di Kovac affrontare gli Adler in un match che rappresenta l’ultima occasione stagionale per entrambe le squadre di ottenere punti. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili per chi desidera approfondire le previsioni su questa gara.

Anticipo del turno numero 33 di Bundesliga e scende in campo il Borussia Dortmund di Kovac impegnato contro l’Eintracht Francoforte. Terzo KO nelle ultime 4 gare per i gialloneri, che ancora non sono certi del secondo posto ma possono blindarlo quest’oggi con una vittoria. Il KO nel Borussienderby ha dato la salvezza ai rivali e ha fatto vedere una squadra ormai con la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Ultima fatica per i gialloneri contro gli Adler

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