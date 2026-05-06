La Bcc Romagnolo ha annunciato un utile di 12,2 milioni di euro, con un aumento significativo nel risparmio dei clienti della regione, cresciuto del 12,1%. La banca ha anche comunicato di aver mantenuto i crediti deteriorati allo 0,4%, un livello molto basso rispetto alla media di settore. Questi dati sono stati resi noti nel corso dell'ultimo bilancio e delle relazioni annuali dell’istituto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la banca a mantenere i crediti deteriorati allo 0,4%?. Perché il risparmio locale in Romagna è cresciuto del 12,1%?. Cosa destinerà la banca al territorio con il milione di euro generato?. Come influisce il nuovo credito erogato sulla stabilità delle imprese locali?.? In Breve Patrimonio netto a 111,5 milioni di euro con raccolta totale di 1,7 miliardi.. Risparmio gestito cresciuto del 12,1% e stock crediti salito a 675 milioni.. Crediti deteriorati netti contenuti allo 0,4% su totale prestiti erogati.. Oltre 1 milione di euro destinati a sport, cultura e sociale nel 2025.. L’utile di 12,2 milioni di euro registrato da Bcc Romagnolo riflette la tenuta economica del territorio durante l’assemblea annuale tenutasi domenica scorsa a Cesena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bcc Romagnolo: utile a 12,2 milioni e risparmio in forte crescita

Notizie correlate

Utile da 12 milioni e "rischio zero": l'assemblea dei soci promuove il bilancio di Bcc Romagnolo“In Romagna il risparmiatore e la piccola media impresa che investe esistono ancora, come esiste ancora la banca che li affianca e li supporta”.

Bcc Busto e Buguggiate: utile a 14,4 milioni e servizi in forte crescitaLa Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto pari a 14,4 milioni di euro, consolidando la propria presenza nel...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Utile da 12 milioni e rischio zero: l'assemblea dei soci promuove il bilancio di Bcc Romagnolo; Il Bcc Romagnolo cresce : Un utile di dodici milioni; Bcc Romagnolo, utile di oltre dodici milioni; Dalla banca la donazione al presidio ospedaliero: al Cau in arrivo un nuovo ecografo.

Il Bcc Romagnolo cresce: Un utile di dodici milioniSi è tenuta l’assemblea di bilancio dell’istituto di credito. Aumenta del 10% anche il credito raccolto. Il presidente: Destinato un milione al territorio. msn.com

Bcc Romagnolo in crescita. Utile netto di 13,5 milioni di euroUtile netto di 13,5 milioni di euro e consolidamento patrimoniale con il Cet1 (il capitale di migliore qualità) al 21,9%. Oltre 1 milione di euro destinato al territorio e superata la soglia dei 7.700 ... ilrestodelcarlino.it

Utile da 12 milioni e "rischio zero": l'assemblea dei soci promuove il bilancio di Bcc Romagnolo #Cesena - facebook.com facebook