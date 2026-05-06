Gli allenamenti sono ripresi in vista della semifinale playoff in programma domenica alle 16 allo stadio ‘Bonolis’ di Teramo. L’allenatore dell’Atletico Ascoli ha commentato con un sorriso la fase attuale della squadra, definendo il traguardo raggiunto come un risultato importante. La squadra si prepara per l’incontro, che vedrà affrontarsi con un avversario ancora da definire, con l’obiettivo di proseguire il percorso nelle fasi finali della competizione.

Sono ripresi gli allenamenti in casa Atletico Ascoli in vista della semifinale playoff in programma domenica alle 16 allo stadio ‘Bonolis’ di Teramo. Al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco la squadra si è ritrovata dopo aver pareggiato proprio contro i biancorossi abruzzesi domenica scorsa nell’ultima giornata della stagione regolare. Un pareggio che ha accontentato entrambe le squadre in vista della sfida decisamente più delicata di domenica prossima. Il Teramo avrà il vantaggio di giocare in casa e in caso di parità dopo i tempi supplementari supererà il turno in quanto terza classificata nella stagione regolare. L’ Atletico Ascoli, che ha chiuso al quarto posto, dovrà quindi assolutamente vincere per poi affrontare in finale la vincente dell’altra semifinale tra Ancona e Notaresco in programma allo stadio ‘Del Conero’ sempre alle 16.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atletico, Clerici sorride: "Traguardo importante"

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