A Terni si è svolta la fase di macro-area della Coppa delle Province di tennis giovanile presso l’Happy Village. La competizione ha visto in campo le rappresentative delle Marche, con le squadre di Ancona e Ascoli PicenoFermo che si sono confrontate in diverse partite. La manifestazione è un appuntamento tradizionale del torneo, coinvolgendo i giovani tennisti delle province marchigiane.

All’Happy Village di Terni si è disputata la fase di macro-area della Coppa delle Province di tennis giovanile, appuntamento tradizionale e le Marche erano presenti con due rappresentative: Ancona e Ascoli PicenoFermo. La squadra di Ancona, guidata dai capitani Leonardo Pesaresi e Danilo Quaranta, ha centrato risultato apprezzabili anche se non è riuscita ad accedere alle finali nazionali. Il cammino si è interrotto contro Roma A, formazione di ottimo livello, nell’incontro che valeva l’accesso alle finali nazionali. Un risultato comunque positivo per un gruppo giovane che ha saputo tenere il campo fino in fondo. In campo per Ancona: Giacomo...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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