Zoë Kravitz al Met Gala 2026 ha nascosto l' anello di fidanzamento

Da vanityfair.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'apertura del Met Gala 2026, l'attrice è arrivata da sola, senza il compagno con cui era stata vista in passato. Durante l'evento, ha indossato un abito elegante e si è mostrata sorridente mentre si muoveva tra gli invitati. Non sono stati segnalati dettagli riguardo a eventuali gioielli o accessori particolari, ma alcuni osservatori hanno notato che indossava un anello che non era visibile in precedenza.

Che il cantante, pronto a immergersi nel tour mondiale Together Together, a partire dal 16 maggio, non avrebbe preso parte alla cerimonia era una notizia già confermata: Harry Styles non partecipa all'evento dal 2019, quando è stato co-chair insieme a Lady Gaga. Inoltre, data la sua scelta di mantenere un basso profilo negli ultimi 3 anni, in pochi si sarebbero aspettati una sua apparizione a sorpresa. Ad accompagnare Zoë Kravitz al Met Gala c'era, infatti, il direttore creativo di Saint Laurent, e amico di lunga data, Anthony Vaccarello, in compagnia del quale ha posato per la maggior parte degli scatti. Ciò che più ha attirato...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Zoe Kravitz shows up to Met Gala without her new fiancé or engagement ring

Video Zoe Kravitz shows up to Met Gala without her new fiancé or engagement ring

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