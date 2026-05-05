All'apertura del Met Gala 2026, l'attrice è arrivata da sola, senza il compagno con cui era stata vista in passato. Durante l'evento, ha indossato un abito elegante e si è mostrata sorridente mentre si muoveva tra gli invitati. Non sono stati segnalati dettagli riguardo a eventuali gioielli o accessori particolari, ma alcuni osservatori hanno notato che indossava un anello che non era visibile in precedenza.

Che il cantante, pronto a immergersi nel tour mondiale Together Together, a partire dal 16 maggio, non avrebbe preso parte alla cerimonia era una notizia già confermata: Harry Styles non partecipa all'evento dal 2019, quando è stato co-chair insieme a Lady Gaga. Inoltre, data la sua scelta di mantenere un basso profilo negli ultimi 3 anni, in pochi si sarebbero aspettati una sua apparizione a sorpresa. Ad accompagnare Zoë Kravitz al Met Gala c'era, infatti, il direttore creativo di Saint Laurent, e amico di lunga data, Anthony Vaccarello, in compagnia del quale ha posato per la maggior parte degli scatti. Ciò che più ha attirato...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zoë Kravitz al Met Gala 2026 ha nascosto l'anello di fidanzamento

Zoe Kravitz shows up to Met Gala without her new fiancé or engagement ring

Notizie correlate

Leggi anche: Harry Styles e Zoë Kravitz si sposano? Spunta l’anello e scatta il gossip sul fidanzamento

L’anello di fidanzamento di Zoë Kravitz: il diamante ricevuto da Harry Styles vale oltre 400mila euroHarry Styles e Zoë Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati e a dimostrarlo è l'anello con l'enorme diamante che sfoggia all'anulare sinistro: com'è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Zoë Kravitz al Met Gala 2026 è una visione di eleganza sensuale, al braccio di Anthony Vaccarello; Su tutti i look visti al Met Gala 2026 questi sono i 13 più belli di tutti; Met Gala 2026, cosa sapere: tema, data, ospiti e dove vederlo; Zoë Kravitz e Harry Styles stanno organizzando due matrimoni: sposi a Londra e New York.

Zoë Kravitz al Met Gala 2026 ha nascosto l'anello di fidanzamentoL'attrice ha fatto il suo ingresso al Met Gala 2026 senza Harry Styles: camminando al fianco di Anthony Vaccarello e nascondendo con attenzione l'anulare sinistro a cui brilla il diamante del suo prom ... vanityfair.it

Zoë Kravitz al Met Gala 2026 è una visione di eleganza sensuale, al braccio di Anthony VaccarelloIn occasione del red carpet dell'evento newyorkese più atteso, la co-chair Zoë Kravitz ha indossato al Met Gala 2026 un abito di Saint Laurent di pizzo nero ... vogue.it

Will Media. . L'imprenditore Jeff Bezos e la moglie Laura Sanchez sono stati sponsor e ospiti d'onore dell'edizione 2026 del Met Gala, l'evento mondano organizzato ogni anno da Vogue a New York. A lui gli attivisti di "Everyone Hates Elon" hanno indirizzato u - facebook.com facebook

Sul red carpet del Met Gala 2026 non hanno sfilato solo le star: accanto a loro, anche stilisti, direttori creativi e designer. Da Marc Jacobs a Tom Ford, da Donatella Versace ad Alessandro Michele, ecco chi ha firmato i look entrando anche nella foto x.com