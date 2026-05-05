Durante un evento a Raw, il wrestler Roman Reigns è stato colpito di nuovo dalla Tongan Death Grip mentre firmava il contratto per il match di Backlash contro Jacob Fatu, previsto tra pochi giorni. La tensione tra i due si è manifestata durante questa fase, che ha portato a un momento di grande attenzione tra i presenti. I dettagli dell’incontro tra i due sono stati definiti poco prima dell’evento, con il match per il Titolo Mondiale che ha attirato numerosi spettatori.

A pochi giorni da Backlash a Raw sono stati definiti gli ultimi dettagli per quanto riguarda il match valevole per il Titolo Mondiale tra Roman Reigns e Jacob Fatu. Un match diventato ufficiale la scorsa settimana dopo che Fatu ha attaccato il cugino con la Tongan Death Grip, una manovra che si tramanda di generazione in generazione all’interno della stirpe dei samoani, una presa alla gola letale che toglie il respiro quasi immediatamente all’avversario introdotta per la prima volta da Haku. Questa notte Raw si è concluso con la consueta firma di contratto e la tensione è ulteriormente salita tra i due cugini. Disperazione e famiglia. Accomodati a centro ring i due cugini sono da subito apparsi ostili e pronti ad aggredirsi ancora una volta.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Reigns di nuovo vittima della Tongan Death Grip durante la firma del contratto per Backlash

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