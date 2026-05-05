volley serie a consolini pigliatutto arriva dominika giuliani

La squadra di volley femminile di serie A ha annunciato l’arrivo di una nuova atleta, mentre sta completando il roster per la stagione 20262027. La formazione, composta principalmente da giovani atlete, si prepara a disputare la seconda annata consecutiva nel massimo campionato nazionale. Tra i movimenti di mercato, spicca l’acquisizione di una giocatrice esperta, nota per le sue capacità di mettere punti e contribuire alla fase offensiva.

Linea giovane ma promettente, quella che sta seguendo la Omag Mt San Giovanni nell’allestire il nuovo roster 20262027 per affrontare la seconda stagione consecutiva nel massimo campionato di volley femminile in serie A1. Ieri la società ha presentato il nuovo rinforzo, la schiacciatrice lombarda, Dominika Giuliani, già vincitrice di europei con la nazionale italiana (under 19) nel 2022 e vicecampione mondiale (under 21) nel 2023 ma anche un punto di forza della Itas Trentino in A2 nelle ultime due stagioni ed un’attaccante con grandi margini di crescita. "Sono contentissima di questa nuova avventura – dice il neoacquisto – dove incontrerò di nuovo un allenatore, Massimo Bellano, che ho già conosciuto nel Club Italia qualche anno fa con ottimi risultati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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