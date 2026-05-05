Vittoria Ceretti torna a ricoprire il ruolo di ambassador globale di Armani Beauty, questa volta per la linea makeup. La sua presenza rappresenta un ritorno, confermando una collaborazione già avviata in passato. La scelta di Armani Beauty sembra seguire una linea di continuità, rafforzando il legame con la modella che si è fatta notare nel mondo della moda e del beauty.

C’è una coerenza quasi narrativa nella scelta di Vittoria Ceretti come Global Makeup Ambassador di Armani Beauty. Non è un colpo di scena, né una mossa dettata dall’urgenza di restare rilevanti. È, piuttosto, il consolidamento di un’estetica che negli anni ha costruito la propria forza sull’idea di sottrazione. Vittoria Ceretti per Armani Beauty: il ritorno dell’eleganza essenziale (che parla anche alla Gen Z). Classe 1998, originaria di Brescia, Vittoria Ceretti è tra le modelle italiane più influenti della sua generazione. La sua carriera prende forma molto presto, ma si distingue fin da subito per una traiettoria precisa: meno hype momentaneo, più costruzione nel tempo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Vittoria Ceretti sarà la global makeup ambassador di Armani Beauty (ma in realtà è un ritorno)

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Vittoria Ceretti è la nuova Global Makeup Ambassador di Giorgio Armani. Il racconto su Instagram…“Alcune connessioni sono scritte ancora prima che arrivino”, scrive così, con grande sincerità e amore, Vittoria Ceretti.

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Vittoria Ceretti è Global Makeup Ambassador di Giorgio Armani; Armani beauty chiama Vittoria Ceretti come global make-up ambassador; Vittoria Ceretti pubblica nuove foto mai viste di sé. Anche da bambina... Un omaggio ad Armani Beauty; Armani Beauty rafforza il brand con Vittoria Ceretti Ambassador.

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