Visite guidate all' Orto botanico dell' Università di Padova

Sabato 23 maggio alle ore 10, ARKA organizza visite guidate all’Orto Botanico dell’Università di Padova. L’evento offre l’opportunità di esplorare uno dei più antichi orti botanici universitari, aperto al pubblico. Le visite sono rivolte a chi desidera conoscere la varietà di piante e le caratteristiche di questo spazio storico. L’ingresso è aperto a tutti e non richiede prenotazione.

ARKA propone le visite guidate all’Orto Botanico dell’Università di Padova che si svolgeranno sabato 23 maggio alle ore 10.15 e alle ore 15.15 e domenica 24 maggio alle ore 10.15 e alle ore 15.15. Le visite saranno condotte da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all’Università di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it L’arrivo dell’autunno veste l’Orto botanico di nuovi colori Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova il 17 maggio 2026; Visite guidate all'Orto botanico dell'Università di Padova il 23 e 24 maggio 2026; Orto botanico. Torna Risvegli. La festa dei fiori; Da quasi 500 anni questa città del del Veneto ospita il più antico orto botanico al mondo: da qui è passato anche Goethe. Visite guidate all'Orto botanico dell'università di PadovaARKA propone la visita guidata all’Orto Botanico dell’Università di Padova che si svolgerà Domenica 17 Maggio alle ore 15.45. La visita sarà condotta da esperta guida naturalistico-ambientale accredit ... padovaoggi.it Risvegli. La festa dei fiori 2026, l'11esima edizione del festival all'Orto Botanico di PadovaDopo l’edizione del 2025 che ha visto la partecipazione di più di 13.000 persone in 38 diverse attività, da venerdì 1 a domenica 3 maggio torna all’Orto botanico dell’Università di Padova Risvegli. La ... padovaoggi.it Il sondaggio promosso da Nem (Nord Est Multimedia) con l’Università di Padova: un questionario anonimo per capire come cittadini e famiglie vedono social, rischi online e possibili regole, a partire dal nodo dell’età di accesso - facebook.com facebook