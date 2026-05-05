Violento scontro tra auto | due donne ferite traffico in tilt sulla Provinciale

Martedì mattina sulla Provinciale si è verificato uno scontro tra due auto che ha coinvolto due donne rimaste ferite. Sul luogo sono intervenute tre ambulanze e un elicottero, mentre il traffico sulla strada principale è stato bloccato per diversi minuti. La collisione ha causato disagi alla circolazione e ha richiesto l’intervento dei soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte.

La Provinciale bloccata, tre ambulanze sul posto, due donne ferite e un elicottero in volo: il bilancio del violento scontro tra auto avvenuto martedì mattina a Costa Volpino racconta da solo la gravità di quanto accaduto. Erano circa le 8.40 quando, sulla Sp55 – nel tratto di via Cesare Battisti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spaventoso incidente in corso Potenza: violento scontro tra auto, abbattuto anche un semaforo; Violento scontro nel centro di Terlizzi: coinvolte due auto, due persone ferite; Violento scontro tra auto: due donne ferite, traffico in tilt sulla Provinciale - BresciaToday; Violento scontro tra auto e moto: grave un centauro trasportato in elisoccorso. Gavirate, violento scontro tra due auto sulla Provinciale 1: un ferito finisce in ospedaleL’urto si è rivelato significativo, con una delle vetture che ha riportato danni rilevanti. Sul posto sono giunti un’ambulanza in codice giallo (foto dei Vigili del fuoco) ... laprovinciadivarese.it Catania: donna di 47 anni muore in uno scontro tra auto e scooter in via ForcileTragedia a Catania in via Forcile: una donna di 47 anni è morta in un incidente tra auto e scooter. Grave il conducente del mezzo a due ruote. Indagini in corso sulla dinamica. corrieretneo.it San Marino. Violento scontro frontale vicino al confine, un ferito grave - facebook.com facebook "Maserada sul Piave, violento scontro tra auto: morto un 29enne. Una delle vetture coinvolte ha terminato la sua" - Results on X | Live Posts & Updates x.com