Due candidati di origine musulmana sono stati presentati alle elezioni comunali di Vigevano con la lista della Lega. In risposta, il segretario del partito e vicepremier ha dichiarato che si tratta di un errore politico e ha preso le distanze dai candidati, definendo la scelta non rappresentativa del partito. La questione ha suscitato reazioni e discussioni nel panorama locale.

Il segretario della Lega e vicepremier è intervenuto definendo l’iniziativa un errore politico e prendendo le distanze dai candidati. "Non rappresentano la Lega, abbiamo candidati ed abbiamo rappresentanti dei comuni di tante etnie diverse, di tante nazionalità e di tante religioni ma non puoi fare.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vigevano, 2 musulmani candidati alle elezioni comunali con la Lega, altolà di Salvini: “Un errore, non ci rappresentano”

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